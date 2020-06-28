ميركل تحذر من الرعونة في مواجهة فيروس «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مواطنيها من الرعونة في مواجهة جائحة «كورونا» في ظل استمرار المخاطر التي تشكلها الجائحة.

وقالت ميركل، أمس، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: «التهديد الذي يشكله الفيروس لايزال خطيراً».

وكررت ميركل مناشدتها التي أطلقتها بداية الأزمة، في منتصف مارس الماضي، وقالت: «خذوا الأمر على محمل بالغ من الجد».

وأضافت ميركل: «ننسى الأمر ببساطة لأن ألمانيا اجتازت الأزمة حتى الآن على نحو جيد، لكن هذا لا يعني أننا في حماية، أو أن الخطر زال، ما يدل على أن الأمر ليس كذلك هو التفشي السريع حالياً للفيروس في بعض المناطق الإقليمية».

وأوضحت ميركل أن الحد من تفشي الفيروس يتطلب جهود كل المواطنين، إلى جانب المسؤولين السياسيين، وقالت: «يجب التزام الكل بالقواعد: الحد الأدنى من المسافة الآمنة، وارتداء الكمامات، في الأماكن العامة، وغسل اليدين».

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