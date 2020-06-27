احتجاجات على وفاة أب ونجله في محبس للشرطة بالهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

تصاعدت الاحتجاجات اليوم السبت في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة أب ونجله أثناء احتجازهما في محبس للشرطة.

وألقت الشرطة القبض على بي جياراج ونجله إيمانويل بينيكس في 19 يونيو الجاري في بلدة ساثانكولام بناء على اتهامات بانتهاك قواعد إغلاق كورونا بإبقاء متجر الهواتف المحمولة الخاص بهما مفتوحا ما بعد ساعات العمل المنصوص عليها.

وفي حين أن بينيكس توفى في مستشفى محلي يوم الاثنين الماضي ، فإن والده توفى بعد يوم لاحق.

وقالت أسرتهما إنهما توفيا إثر تعرضهما لتعذيب وحشي في محبس الشرطة وطالبت بتوجيه اتهامات بالقتل لرجال الشرطة المتورطين.

وأوضح مسؤول في مقاطعة توتيكورين، سانديب ناندوري، إنه جرى فصل رجلين شرطة على صلة بالواقعة الجاري التحقيق بها.

وأعلنت حكومة تاميل نادو تعويضا بقيمة 2.5 مليون روبيه (نحو 33 ألف دولار) للأسرة.

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