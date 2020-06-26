الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - د. ب.أ

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بنحو أربعين ألف إصابة.

وأضافت الصحيفة أن عدد الإصابات اليومية أمس الخميس والذي وصل إلى 39 ألفا و327، بحسب الإدارات الصحية في الولايات الأميركية، تجاوز العدد القياسي الذي تم تسجيله الأربعاء والذي بلغ 38 ألفا و115.

يشار إلى أن الأرقام تختلف باختلاف سبل الإبلاغ عنها.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأميركية سجلت عددا قياسيا للإصابات بواقع 36 ألفا و400 إصابة في 24 أبريل الماضي، كما قالت إن الإصابات الجديدة بلغت 34 ألفا و339 أمس الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن ولايات مثل تكساس وأريزونا وفلوريدا ونيو مكسيكو أوقفت خططا تتعلق بتخفيف الإغلاق، على خلفية الزيادة في عدد الإصابات. وسجلت ولاية تكساس وحدها 5996 إصابة أمس الخميس.

يشار إلى أن الفحوص التي أجريت لنحو 4ر2 مليون أميركي للكشف عن الإصابة بكورونا جاءت إيجابية، وتجاوزت الوفيات جراء الفيروس 124 ألفا.

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