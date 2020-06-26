تسارع انتشار «كورونا» في الولايات المتحدة والإصابات تقترب من مستويات قياسية

المصدر: عواصم - وكالات

أعربت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقها من الارتفاع الجديد لإصابات كورونا في أوروبا مع رفع القيود، وفيما أبدت فرنسا وألمانيا دعمهما للمنظمة في مكافحة الفيروس، بات جنوب الولايات المتحدة من فلوريدا وصولاً إلى كاليفورنيا بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تسجيل أرقام قياسية من الإصابات.

وتفصيلاً، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد يرتفع من جديد في أوروبا، معربةً عن قلقها على حال الأنظمة الصحية في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.

وأعلن مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من كوبنهاغن «الأسبوع الماضي شهدت أوروبا ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية للمرة الأولى منذ أشهر. شهد 30 بلداً ارتفاعاً في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين».

وبحسب المنظمة تسجل القارة يومياً نحو 20 ألف إصابة جديدة وأكثر من 700 وفاة.

من جهته، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن فيروس كورونا المستجد يُعرقل حملات تطعيم وبرامج لعلاج الملاريا والإيدز، إضافة إلى العديد من الحملات الصحية الأخرى في إفريقيا.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه «تم وقف العديد من الخدمات الأساسية جزئياً أو كلياً».

من جهتها أبدت فرنسا وألمانيا، أمس، دعمهما لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا، وقالت ألمانيا إنها ستسهم في تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة بمبلغ نصف مليار يورو هذا العام.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة في مؤتمر صحافي، إن المنظمة التي تنتقدها الولايات المتحدة تحصل على كل ما تحتاج إليه من دعم مالي وسياسي.

وبات جنوب الولايات المتحدة من فلوريدا وصولاً إلى كاليفورنيا بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد مع تسجيل أرقام قياسية من الإصابات وارتفاع عدد الأشخاص في المستشفيات وتعرض شرائح أكثر شباباً للمرض، ما أدى إلى إعادة فرض قيود.

وفي دليل على هذا الارتفاع السريع، اقترب عدد الإصابات الجديدة اليومية الأربعاء من رقم قياسي جديد مع نحو 36 ألف حالة في 24 ساعة.

وسجلت الولايات المتحدة التي تعد نحو 330 مليون نسمة أسوأ حصيلة في العالم مع أكثر من 120 ألف وفاة ونحو 2.4 مليون حالة إصابة.

وشهد نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين ارتفاعاً في عدد الحالات في الأسبوعين الماضيين، وبعضها مثل تكساس وفلوريدا أو كاليفورنيا باتت تسجل أرقاماً قياسية في عدد الحالات. وسجلت تكساس التي بدأت بشكل سريع إجراءات رفع العزل في مطلع مايو، الأربعاء 5551 حالة جديدة.

وحذر حاكم تكساس غريغ أبوت، من أنه «إذا لم نتمكن من إبطاء انتشار الفيروس في الأسابيع المقبلة، سيكون علينا إعادة النظر كيف سيمكن للمتاجر أن تبقى مفتوحة».

واعتبرت خبيرة الأوبئة ريبيكا فيشر أن ذروة الوباء لاتزال بعيدة، وقالت إن الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس يجب أن تتخذ «لأطول فترة ممكنة».

وفي بريطانيا وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 308 آلاف و336 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 43 ألفاً و165 حالة.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أواخر أبريل، مع تراجع ملموس في حصيلة الوفيات اليومية أيضاً.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا القول في تقريرها اليومي، إنه تم رصد 7113 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 7176 إصابة يوم الأربعاء).

وأعلنت الصين أمس تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط استمرار تفشي الفيروس في بكين.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم تسجيلها لدى أشخاص داخل البلاد، هناك 13 حالة في العاصمة وحالة في إقليم هوبي المجاور، بحسب أحدث بيانات السلطات الصحية. وأعلنت إندونيسيا أمس تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 50187 حالة.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الهند إلى 456 ألفاً و183 حالة أمس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي هولندا وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» إلى 50 ألفاً و12 حالة.

منظمة الصحة العالمية: نحصل على ما نحتاجه بدعم فرنسا وألمانيا.

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