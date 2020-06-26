وفيات كورونا في إيران تتجاوز 10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لتتجاوز 10 آلاف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و130 حالة، بعد تسجيل 134 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 215 ألفاً، بعد تسجيل 2595 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 2899 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز 175 ألفاً.

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