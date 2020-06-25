الأوساط الطبية البريطانية تتحسّب لموجة جديدة من «كوفيد-19»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

دعا العاملون في المجال الصحي في بريطانيا، أمس، السياسيين إلى تحضير المملكة المتحدة لـ«خطر فعلي» بحصول موجة ثانية من وباء «كوفيد-19» عند أبواب مرحلة أساسية من رفع الحجر.

وغداة إعلان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في مطلع يوليو، بعد إغلاقها منذ نهاية مارس، نشر ممثلو الأوساط الطبية رسالة مفتوحة في مجلة «بريتيش ميديكال جورنال» المتخصصة.

وكتب موقّعو الرسالة، وبينهم رئيس الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء في المملكة المتحدة «رغم أنه من الصعب التكهن بالشكل الذي ستتخذه الجائحة في المملكة المتحدة، إلا أن الأدلة المتوافرة تكشف تزايد احتمال ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطراً فعلياً بحصول موجة ثانية».

وتابعت الرسالة «ينبغي الآن عدم الاكتفاء بمعالجة العواقب المهمة لأول مرحلة من الوباء، بل التثبت أيضاً من أن البلد مهيّأ بالشكل المناسب لاحتواء مرحلة ثانية».

ودعا الموقعون إلى تشكيل لجنة «بناءة» و«غير حزبية» تصدر تقييماً للوضع منذ أغسطس وحتى نهاية أكتوبر على أبعد تقدير.

وتابعوا أن «عليها تركيز عملها على مكامن الضعف، حيث يتحتم اتخاذ تدابير عاجلة لتفادي تسجيل المزيد من الوفيات، وترميم الاقتصاد بأسرع وأتمّ طريقة ممكنة».

ونشرت الرسالة غداة إعلان الحكومة بدء المرحلة الأهم من رفع الحجر اعتباراً من 4 يوليو، في وقت واجهت السلطات انتقادات شديدة لطريقة تعاملها مع الأزمة.

دعا الموقّعون إلى تشكيل لجنة «غير حزبية» تُصدر تقييماً للوضع.

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