أستراليا: أول حالة وفاة بـ «كورونا» منذ أكثر من شهر

المصدر: سيدني - رويترز

أعلنت أستراليا، أمس، عن أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينات من العمر توفي الليلة قبل الماضية بولاية فيكتوريا.

وفيكتوريا هي ثاني أكبر الولايات الأسترالية سكاناً، وتسجل زيادة في خانة العشرات في حالات الإصابة لليوم الثامن على التوالي.

وقال بريت ساتون، أكبر مسؤول صحي في الولاية للصحافيين في ملبورن، إنها سجلت 20 حالة إصابة جديدة الليلة قبل الماضية، ليرتفع مجمل الإصابات إلى نحو 1900، بعد تسجيل 17 حالة أول من أمس الثلاثاء، و16 حالة في اليوم السابق.

وأثارت الزيادة في الحالات بفيكتوريا مخاوف من موجة تفشّ ثانية، بعد تحديد 241 حالة كحالات معدية، بزيادة ثماني حالات على يوم الثلاثاء.

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