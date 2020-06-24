واشنطن تصدر عقوبات ضد 5 إيرانيين

المصدر: واشنطن - رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت فرض عقوبات على خمسة إيرانيين تولوا قيادة السفن التي سلمت شحنات من النفط إلى فنزويلا.

وقال بومبيو في حديث للصحافيين، إن الولايات المتحدة تواصل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.

كانت واشنطن ومعظم الحكومات الغربية الأخرى قد اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا شرعيا للبلاد. وتسعى واشنطن للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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