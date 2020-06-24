عائلة ترامب تلجأ للقضاء لوقف كتاب إبنة شقيقه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ما زال كتاب إبنة شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ماري ترمب، يثير الجدل حول إمكانية صدوره وتوزيعه الشهر المقبل، أم أن عائلة الرئيس الأميركي ستتمكن من فرض قيد قضائي على هذه المسألة.

ماري ترمب أكدت، في وقت سابق، أن كتابها "يسلط الضوء الساطع على تاريخ عائلة ترمب المظلم لشرح كيف أصبح عمها شخصاً يهدد الآن منظومة الصحة العالمية، والأمن الاقتصادي، والنظام الاجتماعي"، بحسب قولها.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عائلة الرئيس الأميركي، تبذل جهدها، حالياً، لفرض حظر قضائي على نشر كتاب ماري ترمب الذي يحمل عنوان "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man".

ووفق الصحيفة، أرسل شقيق الرئيس ترامب طلبا إلى محكمة في نيويورك، لحظر نشر الكتاب على أساس اتفاق عدم الكشف الذي وقعته ماري ترامب، والذي تنتهك شروطه.

وأعلن ترمب، قبل أيام، أنه لا يجوز لابنة شقيقه ماري تأليف كتاب عنه، لأنها وقعت اتفاقا بعدم الكشف عن الأسرار والمعلومات.

محامي ماري ترمب قال إن الرئيس وعائلته يحاولون منع إصدار كتاب "يناقش القضايا ذات الأهمية الحاسمة للجمهور، لأنهم لا يريدون أن يعرف الناس هذه الحقيقة".

ومن المتوقع صدور الكتاب في 28 يوليو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news