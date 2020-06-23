وزير الصحة السعودي: حج الداخل سيكون للأشخاص دون 65 عاماً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء لحماية المسلمين.

وأضاف أن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وأوضح وزير الصحة أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الفريضة، وبعد الحج سيلتزمون بحجر صحي منزلي لمدة 14 يوما.

وذكر أن فيروس كورونا يواصل التفشي وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 ملايين على مستوى العالم في ظل غياب أي لقاح.

وشدد وزير الصحة السعودي عن وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام".

وأفاد أن العاملين بالحج سيخضعون أيضا لفحوص كورونا، وستجري متابعتهم خلال المناسك.

وكشف وزير الصحة السعودي عن "تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج"، مشيرا إلى تطوير "بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج".

من جانبه، قال وزير الحج والعمرة السعودي: "لدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام".

وأوضح وزير الحج أن "فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة".

ونفى الدكتور محمد صالح أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج حتى لو أجروا فحوص كورونا، مؤكدا على رفض أي استثناءات.

وأشار إلى أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، وقدر أنها قد لا تتجاوز عشرة آلاف.

وحول معايير اختيار الحجاج، رد وزير الحج والعمرة السعودي: "سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم".

وأشار وزير الحج السعودي إلى "تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحج، وتجنب الحشود الكبيرة".

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