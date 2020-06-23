تراجع انتشار فيروس «كورونا» في بكين

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت الصين، أمس، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ومن بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن تسع حالات فقط في العاصمة الصينية، في إشارة إلى أن انتشار الفيروس الذي عاود اجتياح بكين قد يبدأ في التلاشي، وهي المرة الأولى التي يكون فيها عدد الحالات الجديدة في بكين رقماً فردياً منذ 13 يونيو الجاري.

وذكرت السلطات الصحية أنه تم تسجيل حالتين في مقاطعة خبي المجاورة لبكين، بينما تم الإبلاغ عن الحالات السبع المتبقية في شانغهاي وتيانجين ولياونينج وشنشي.

وتم تأكيد ما إجماليه 236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين منذ تتبع مجموعة محلية في سوق شينفادي للجملة في وقت سابق من هذا الشهر.

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