قرقاش: دعم كلمة السيسي دليل رفض العالم العربي لاستباحة سيادته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، أن الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح على رفض العالم العربي استباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن الضعف الحالي للنظام العربي طارئ، والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة. وكانت دول عربية عدة أيدت حق مصر في الدفاع عن نفسها إزاء التطورات على الأراضي الليبية، وذلك بعد إعلان الرئيس المصري، أول من أمس، أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

وقال السيسي خلال تفقّده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، إن الجيش المصري يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

وأضاف «لن نسمح بأي تهديد لأمن حدودنا الغربية»، مشيراً إلى أن مصر لم تكن يوماً من دعاة العدوان، وإنما كانت تعمل على تأمين حدودها وأمنها القومي، مؤكداً أن أمن واستقرار مصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن حديث الرئيس السيسي، أمس، كان حديثاً شاملاً وواضحاً، سواء كان يخاطب الشعب المصري أو الأشقاء في ليبيا والعالم العربي، لافتاً إلى أن مصر تسعى ومنذ بداية الأزمة الليبية للتوصل إلى حل سياسي، والتأكيد على أن الحلول العسكرية لن تؤتي بنتيجة. وأضاف شكري، خلال اتصال هاتفي بفضائية «سكاي نيوز»، أن الأمر يتفاقم في ليبيا، والتدخلات الخارجية تزداد، وهناك أطماع في المقدرات الليبية، وأيضاً هناك تهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تسعى لتجاوز الأزمة الليبية دون اتساع رقعة التدخلات الخارجية من تركيا التي تجلب الإرهابيين من سورية، وتحاول فرض وصايتها وولايتها عليها، ومن ثم تصبح نقطة انطلاق لتهديد الأمن القومي العربي والإفريقي.

سامح شكري:

«نشر تركيا للميليشيات في ليبيا تهديد للأمن القومي العربي والإفريقي».

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