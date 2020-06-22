بريطانيا تعلن حادثة الطعن في ريدينغ عملاً إرهابياً

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس، أنها تتعامل مع عملية الطعن التي وقعت السبت في حديقة عامة في مدينة ريدينغ غرب لندن على أنها «عمل إرهابي».

وقالت شرطة تيمس فالي في بيان: «أعلن كبير المنسقين الوطنيين لشبكة شرطة مكافحة الإرهاب، دين هايدون، أن الحادث إرهابي». وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في عملية الطعن التي نفذها شاب في ريدينغ وأدت لمقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة.

وألقت السلطات القبض على شاب للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل. وقال مصدر أمني غربي إن ليبياً يبلغ من العمر 25 عاماً، ويدعى خيري سعدالله، هو الذي اعتقلته الشرطة البريطانية.

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