تظاهرة تتحول إلى أعمال عنف في هولندا

المصدر: أمستردام - د. ب. أ

استخدمت الشرطة في لاهاي مدافع المياه وشرطة الخيالة لتفريق الاحتجاجات ضد إجراءات الإغلاق بعد أن تحولت إلى أعمال عنف اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة إذاعة هولندية إن عدة مئات من المتظاهرين، بينهم العديد من مثيري الشغب، سعوا بنشاط إلى إحداث مواجهة مع الشرطة قائلا: "لم يكن لها علاقة بالاحتجاج العادي".

واعتقل خمسة أشخاص بعد أن قالت الشرطة إنهم ألقوا الحجارة على قوات الأمن.

كان عمدة المدينة يوهان ريمكس قد حظر في البداية المظاهرة التي نظمتها مجموعة "فيروس وانزين" ، ولكن بعد ظهور عدة مئات من المتظاهرين في المحطة المركزية في لاهاي، بالإضافة إلى عدة مئات من مشجعي كرة القدم، تراجع ووافق على مسيرة قصيرة.

وعندما تحولت الأوضاع إلى العنف، وبدأ المشاغبون في التحرك في اتجاه وسط المدينة، تدخلت الشرطة. وفي نهاية المطاف، تم إخلاء ساحة بالقرب من المحطة المركزية بعد أن رفض المتظاهرون المغادرة، وتم اعتقال العديد منهم.

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