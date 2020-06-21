قرقاش: دعم كلمة السيسي دليل رفض العالم العربي لاستباحة سيادته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا مؤشر واضح على رفض العالم العربي استباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الضعف الحالي للنظام العربي طارئ والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة.

وكانت دول عربية عدة أيدت حق مصر في الدفاع عن نفسها إزاء التطورات على الأراضي الليبية، وذلك بعد إعلان الرئيس المصري، السبت، أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، ومشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

وقال السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، إن الجيش المصري يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

وأضاف قائلا لن نسمح بأي تهديد لأمن حدودنا الغربية، مشيراً إلى أن مصر لم تكن يوما من دعاة العدوان وإنما كانت تعمل على تأمين حدودها وأمنها القومي ومؤكدا أن أمن واستقرار مصر يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار المنطقة.

وأوضح السيسي أن مصر اتخذت موقفًا ثابتًا، ودعت إلى التوصل لحل سلمي شامل يؤكد سيادة وسلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

وقال إن تجاوز منطقة سرت خط أحمر والجفرة ولم تكن مصر تريد التدخل في شأن ليبيا، لكن ما يحدث الآن يهدد الأمن القومي المصري والعربي.



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