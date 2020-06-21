السعودية ترفع اليوم منع التجوّل وتستأنف جميع الأنشطة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزراة الداخلية السعودية، أمس، السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية، مع رفع منع التجوّل بدءاً من اليوم الأحد. وفيما أعلنت الكويت تسجيل ست حالات وفاة و467 إصابة جديدة بـ«كورونا»، سجلت سلطنة عُمان ثلاث وفيات و896 إصابة جديدة بالفيروس.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن المملكة سترفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الأحد وستسمح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأضافت الوكالة أنه سيستمر تعليق العمرة والرحلات الدولية وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر. وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً بالبيان الصادر في 26 مايو الماضي، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الآتي: أولاً رفع منع التجول بشكل كامل، ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة. والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع. وألا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصاً كحد أقصى. وثانياً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية. وثالثاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.ورابعاً: التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد شدّد المصدر المسؤول على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة. وأعلنت السعودية، أمس، تسجيل3941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 3153 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 46 حالة وفاة جراء «كوفيد-19».

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 319 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، قوله إنه تم تسجيل 467 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 39145 حالة.

وفي مسقط أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أمس تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 128 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني إنه تم تسجيل 896 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 28566 حالة.

وفي دمشق أعلنت وزارة الصحة السورية أمس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات شفاء.

سلطنة عُمان تسجل 3 وفيات و896 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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