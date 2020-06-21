ميركل تدعو الألمانيين إلى استخدام تطبيق مكافحة «كورونا»

المصدر: برلين - وكالات

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الألمانيين كافة إلى الاستخدام الطوعي للتطبيق الجديد الخاص بتتبع سلاسل العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت أمس: «التطبيق مساعد مهم عندما يدور الأمر حول رصد سلسلة عدوى وكسرها.. كلما زاد عدد المشاركين عظمت هذه الفائدة».

ودعت ميركل المواطنين إلى الثقة بحماية البيانات التي يوفرها التطبيق، الذي يضمن حماية الحياة الخاصة عبر تشفير البيانات باستمرار، موضحة أنه لا يتم عبر التطبيق جمع بيانات جغرافية أو تخزين البيانات على نحو مركزي.

والغرض من التطبيق هو تسهيل تتبع سلاسل العدوى بالفيروس بالتزامن مع تخفيف ألمانيا لقيود الاختلاط الاجتماعي.

ويقيس التطبيق عبر خاصية البلوتوث ما إذا كان مستخدمه قد اقترب خلال 15 دقيقة أو أطول لمسافة أقل من مترين من مستخدم آخر، ويرسل التطبيق كل دقيقتين ونصف إلى خمس دقائق أرقام تعريف مُجَهَّلة دون تسجيل أماكن اللقاء، فإذا ما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا بالنسبة لأحد المستخدمين إيجابية، وتم مشاركة هذه المعلومة على التطبيق، فسيتم إخطار المستخدمين الآخرين بأنهم اقتربوا في الفترة الماضية من شخص مصاب بـ«كورونا».

وقالت ميركل: «التطبيق يمكن أن يصبح الآن رفيقنا وحامينا»، مضيفة: «أهم ما في الأمر هو تجنب الإصابات الجديدة من البداية»، موضحة أن هذا يتطلب الاستمرار في الالتزام بقواعد المسافة الآمنة وغسل اليدين واستخدام الكمامات في الأماكن العامة. من جهته، حذّر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، من عودة تفشي فيروس كورونا المستجدة بقوة في ألمانيا. وقال زودر في رسالة فيديو نشرها على «تويتر» أمس: «كنا محظوظين حقاً.. أعتقد أننا تمكنا من إنقاذ حياة آلاف الأفراد عبر الإجراءات التي اتخذناها». وأكد زودر أنه يتعين الآن «الحفاظ على كنز العدد المنخفض للإصابات»، مشيراً في المقابل إلى أن هناك ارتفاعاً طفيفاً مجدداً في عدد الإصابات ببعض المناطق.

وأكد زودر أن الجائحة لم تنتهِ، وقال: «إنها مثل الشرارة التي يمكن أن تُحدث حريقاً كبيراً في شجرة».

زودر: «(كورونا) مثل الشرارة التي يمكن أن تُحدث حريقاً كبيراً في شجرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news