ترامب يعقد أول اجتماع حاشد خلال وباء «كورونا»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

احتشد الآلاف في منطقة تولسا بولاية أوكلاهاما الأميركية، أمس، في أول اجتماع حاشد للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ أشهر.

وأثار الاجتماع الحاشد مخاوف بشأن انتشار الفيروس، حيث إن الحدث أقيم داخل ساحة تتسع لـ19 ألف شخص، وتتزايد مخاطر انتقال الفيروس بينما ارتداء الأقنعة ليس أمراً إجبارياً.

وأصدرت الحملة الانتخابية الخاصة بترامب بياناً غير عادي، يبلغ المشاركين بأن «يتوقعوا جميع المخاطر المتعلقة بالإصابة بمرض (كوفيد-19)».

يأتي الاجتماع الحاشد، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بولاية أوكلاهوما يوم الأربعاء الماضي إلى 450.

وتشهد أكثر من 20 ولاية أميركية عدداً متزايداً من حالات الإصابة. وقال الخبير الأميركي البارز حول الأمراض المعدية انتوني فاوشي، إن البلاد مازالت في خضم موجتها الأولى من الإصابات ومازال من المحتمل حدوث موجة ثانية هذا الخريف.

ويؤكد ترامب إعادة فتح البلاد سريعاً، مشيراً إلى إمكانية التعامل مع أي حالات إصابة محلياً.

وذكرت حملة ترامب أنه تم تقديم أقنعة ومعقم لليدين في الاجتماع الحاشد، غير أن الكثير من الحاضرين خرقوا المبادئ التوجيهية المحلية والوطنية التي توصي بتغطية الوجه في الأماكن العامة.

وأكد السناتور بيرني ساندرز، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والذي يدعم حالياً المرشح الديمقراطي جو بايدن، أن «ترامب مستعدّ لنشر الفيروس فقط ليسمع بعض الهتافات».

حملة ترامب أبلغت المشاركين بأن «يتوقعوا جميع المخاطر المتعلقة بالإصابة بـ(كورونا)».

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