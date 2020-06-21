إصابات «كورونا» في العالم تتجاوز 8.6 ملايين.. والوفيات تزيد على 460 ألفاً

المصدر: عواصم - وكالات

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس «كورونا» في العالم إلى 866 ألفاً و7190، حتى أمس، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبنكنز، فيما قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن الفيروس تسبب في وفاة 460 ألفاً و43 شخصاً في مختلف أنحاء العالم. وسجّلت أوروبا وحدها أكثر من 2.5 مليون إصابة رسمياً بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أظهر إحصاء أن أكثر من 8.66 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 460 ألفاً و43 شخصاً توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119 ألفاً و109 حالات وفاة، ومليونين و231 ألفاً و325 حالة إصابة.

وسجّلت الولايات المتحدة، مساء أول من أمس، 705 وفيات إضافية ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدته جامعة جونز هوبكنز.

وهو اليوم التاسع على التوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات إلى ما دون 1000 حالة في البلاد، على الرغم من أن الولايات المتحدة تبقى، بفارق شاسع عن سائر دول العالم، الأكثر تضرراً من جائحة «كوفيد-19». وفي حين نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على تفشّي المرض، فإن الفيروس ينتشر حالياً في 20 ولاية.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 48 ألفاً و954 حالة وفاة، ومليوناً 32 ألفاً و913 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الثالث من حيث عدد حالات الإصابة، مسجلة 576 ألفاً و952 حالة إصابة و8002 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، تسجيل 7889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة، لتبلغ الحصيلة 576 ألفاً و952 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8002 مع رصد 161 حالة جديدة.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس «كورونا» إلى أن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 في وصل إلى 334 ألفاً و592.

وسجّلت أكثر من 2.5 مليون إصابة رسمياً بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، وفق تعداد استند إلى مصادر رسمية.

ولاتزال أوروبا مع ما لا يقل عن مليونين و500 ألف و91 إصابة، من بينها 192 ألفاً و158 وفاة، القارة الأكثر تضرراً جراء وباء «كوفيد-19»، رغم أن المرض بات ينتشر بوتيرة سريعة جداً في أميركا اللاتينية حالياً. في المجمل سُجلت ثمانية ملايين 680 ألفاً و649 إصابة في العالم بينها 459 ألفاً و976 وفاة.

وروسيا هي الدولة الأوروبية التي تسجل أكبر عدد من الإصابات (576 ألفاً و952 من بينها 8002 وفاة)، وبريطانيا (301 ألف و815 إصابة، و42 ألفاً و461 وفاة)، وإسبانيا (245 ألفاً و575 إصابة، و28 ألفاً و315 وفاة)، وإيطاليا (238 ألفاً و11 إصابة، و34 ألفاً و561 وفاة)، هي الدول الأوروبية التي تعدّ رسمياً أكثر من 200 ألف إصابة على أراضيها، لا تعكس الأرقام إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لاتزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع، في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها، كما تم تشخيص حالة واحدة في إقليم هيبي المجاور. كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنغهاي.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في كندا إلى 102 ألف و314، طبقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وفي الهند ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس «كورونا» إلى 380 ألفاً و532.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن عدد الوفيات في الهند بسبب الفيروس بلغ 12 ألفاً و573، فيما تعافى 204 آلاف و711.

الصين تسجل 27 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، وتجاوز حالات الإصابة في بكين 200 حالة.

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