قرغيزستان تشدّد قيود «كورونا» بعد زيادة في الإصابات الجديدة

المصدر: بشكك - رويترز

قال رئيس وزراء قرغيزستان، كوباتبيك بورونوف، أمس، إن الحكومة أغلقت وسائل النقل العام في العاصمة بشكك، وجميع الطرق التي تربط بين أحيائها، حتى الغد.

تأتي هذه الخطوة مع زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» في البلاد 192 حالة.

وقال بورونوف: «يجب أن نطمئن إلى استعداد الدولة بشكل كامل لمواجهة وضع وبائي يزداد سوءاً، ونشهد نمواً يومياً في عدد حالات الإصابة بـ(كوفيد-19)».

وأنهت قرغيزستان - الجمهورية السوفييتية السابقة، التي يبلغ عدد سكانها 6.5 ملايين نسمة، والتي سجلت حتى الآن 2981 حالة إصابة بالفيروس - حالة الطوارئ وإجراءات حظر التجول والعزل في مايو الماضي. كما فرضت جارتها كازاخستان قيوداً جديدة، لمواجهة موجة ثانية من التفشي.

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