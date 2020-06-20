مقتل 5 مدنيين في غارات جوية تركية شمال العراق

المصدر: أربيل - أ.ف.ب

قُتل خمسة مدنيين في غارات للطيران التركي في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمال العراق ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، بحسب ما قال مسؤولون محليون أمس.

وقتل ثلاثة مدنيين في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك، أمس، في غارات للطيران التركي «استهدفت سياراتهم»، بحسب ما أكد مدير الناحية وارشين مايي.

وقبل ذلك، قال المسؤول في ناحية برادوست بمحافظة أربيل حسان شلبي، إن «راعي أغنام قتل في قصف للطيران التركي على المنطقة أول من أمس، وهو يعتبر أول ضحية من المدنيين للهجوم التركي».

من جهة ثانية، أعلن سربست صبري مدير ناحية كاني ماسي في دهوك أيضاً، العثور أمس على جثة شخص مفقود منذ يومين، وقتل بالقصف التركي.

ورغم ذلك، لم تعلن أنقرة أو حزب العمال الكردستاني عن سقوط أي قتلى لدى الطرفين.

وشنّت تركيا صباح الأربعاء عملية عبر الحدود، ونشرت قوات خاصة في المناطق الجبلية في شمال العراق، في إطار عملية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة «إرهابياً».

وطلبت بغداد الخميس من أنقرة سحب قواتها من الأراضي العراقية و«الكف عن الأفعال الاستفزازية»، بعد استدعائها السفير التركي فاتح يلدز للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأفاد ناشطون عن نزوح عدد كبير من العائلات هرباً من القصف في محافظة دهوك، مع تأكيد حزب العمال الكردستاني أن مقاتليه ردوا على ضربات القوات التركية.

وقال محللون إن العملية التركية التي أطلق عليها اسم «مخالب النمر»، لم تكن لتتم دون موافقة ضمنية من حكومة إقليم كردستان.

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