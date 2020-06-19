استقالة مسؤولة رفيعة المستوى من أصول إفريقية في إدارة ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

قدّمت مسؤولة سوداء رفيعة المستوى في إدارة ترامب أمس استقالتها احتجاجًا على ردّ فعل الرئيس الأميركي على الحركة غير المسبوقة المناهضة للعنصريّة التي تشهدها البلاد منذ وفاة جورج فلويد، حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركيّة.

وكتبت ماري إليزابيث تايلور، مساعدة وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون القضائيّة، في رسالة استقالتها التي قدّمتها إلى الوزير مايك بومبيو حسب صحيفة «واشنطن بوست»، إنّ «تعليقات الرئيس وإجراءاته في ما يتعلّق بالظلم العنصري وبالأميركيّين السود تتعارض مباشرةً مع قيمي ومعتقداتي».

وتايلور البالغة الثلاثين هي الشخص الأصغر سنا الذي يتم تعيينه في هذا المنصب وأول امرأة من أصول إفريقية تشغله.

من جهة أخرى صرحت مصادر بأن كاثرين ويلبارغر، وهي من بين أبرز المسؤولين المعنيين بالسياسات في البنتاغون وأكثرهم احتراما، استقالت من منصبها بعد أن أمضت به ثلاث سنوات.

جاء هذا في وقت يتهم فيه البعض الرئيس دونالد ترامب بالسعي لتنصيب «موالين» في أكبر المناصب المتصلة بالأمن القومي.

وتحظى ويلبارغر بتقدير رفيع من جانب خبراء الأمن القومي سواء في أوساط حزب ترامب الجمهوري أو بين الديمقراطيين.

ولم يتضمن خطاب الاستقالة الذي قدمته ويلبارغر سببا لقرارها.

كان البيت الأبيض قد عين ويلبارغر في 13 فبراير في موقع بارز بالمخابرات، لكنه أعلن في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي عزمه ترشيح برادلي هانسل، وهو مساعد خاص سابق لترامب، لمنصب نائب وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات.

واتهم مسؤولون حاليون وسابقون البيت الأبيض بتجاوز ويلبارغر بسبب عملها السابق مع السناتور الجمهوري الراحل جون مكين، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ والذي كان من أشد منتقدي ترامب.

وقال مسؤول أميركي سابق طالبا عدم نشر اسمه «يبدو أنها رسبت في امتحان الولاء بصورة أو أخرى».

وعبّر مصدر بالكونغرس عن مشاعر الإحباط لأن إدارة ترامب لم تقدر «قيمة من أثمن ما لديها».



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