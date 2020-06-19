بريطانيا: الصين وروسيا وإيران تسعى لاستغلال أزمة «كورونا»

المصدر: لندن ■رويترز

قالت بريطانيا، أمس، إن الصين وروسيا وإيران تسعى إلى استغلال مَوَاطن الضعف التي أظهرها تفشي فيروس «كورونا»، وسط تلميحات إلى أن بكين استخدمت الأزمة لسنّ تشريع أمني جديد لهونغ كونغ.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لـ«سكاي نيوز»: «إن فيروس (كورونا) والتحديات التي خلقها، أتاحا فرصة، أو ما تعد فرصة، لمختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عبر الإنترنت، ومن خلال وسائل أخرى».

وأضاف «أعتقد أننا رأينا ذلك في ما يتعلق بهونغ كونغ، أظن أن بعض الناس يقولون، ومن الصعب معرفة ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، إن قانون الأمن الوطني يجري طرحه في وقت ينصب اهتمام العالم على فيروس (كورونا)».

وتابع راب: «نعلم بالتأكيد أن روسيا تشارك بشكل منهجي في التضليل والدعاية عبر الإنترنت ووسائل أخرى، ويشارك آخرون في الأمر نفسه أيضاً الصين وإيران، لكنني لا أعتقد أن هذا كان له أي تأثير في العملية الانتخابية بالمملكة المتحدة».

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