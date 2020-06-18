زوار بوتين يمرّون عبر «نفق تعقيم» قبل مقابلته لحمايته من «كوفيد-19»

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أقامت السلطات الروسية «نفق تعقيم» في مقر الرئيس فلاديمير بوتين يمر عبره الزوار الذين يسمح لهم بمقابلة الرئيس، فيتمّ رشّهم بمواد مطهّرة منعاً لانتقال عدوى «كوفيد-19» إليه.

ويعمل بوتين منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.

وحفاظاً على صحة الرئيس، يتعيّن على زواره المرور عبر حجرة ترشّهم من كل الجوانب بمواد معقمة. وأوضحت سلطات منطقة بنزا، حيث صنعت الحجرة، أنها «تضمن سلامة رئيس الدولة، وكل الذين يزورونه».

والشركة المصنعة للحجرة متخصصة في أجهزة التنظيف الآلي الموجهة إلى القطاع الصناعي. وبإمكان الحجرة المنصوبة في مقر بوتين قياس حرارة الزوار، كما أنها مجهزة بتقنية التعرف الى الوجه، بحسب الشركة المصنعة.

ويؤكد الكرملين أن بوتين ومن يتواصلون معه يخضعون بانتظام لفحوص لكشف الإصابة، ويتعين على زواره أيضاً إجراء فحص قبل لقائه. وبالرغم من هذه التدابير، أصيب العديد من كبار المسؤولين الروس بفيروس كورونا المستجد، بينهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وعدد من الوزراء والنواب.

وفي مارس صافح بوتين رئيس الأطباء في أحد المستشفيات الرئيسة التي تعالج المصابين بالفيروس، وتواصل معه دون قناع. وأعلن الطبيب دينيس بروتسنكو لاحقاً إصابته بـ«كوفيد-19».

بالرغم من تدابير الوقاية أصيب العديد من كبار المسؤولين الروس بفيروس كورونا المستجد، بينهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وعدد من الوزراء والنواب.

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