شقيق جورج فلويد يستنجد بالأمم المتحدة

المصدر: جنيف - أ ف ب

دعا شقيق جورج فلويد، الأميركي ذات الأصول الأفريقية الذي قتل لدى توقيفه من قبل شرطي مؤخراً، الأمم المتحدة إلى "مساعدة الأميركيين السود" ولا سيما من خلال "إنشاء لجنة تحقيق مستقلة" حول عنف الشرطة.

وقال فيلونيز فلويد في رسالة شديدة اللهجة عبر الفيديو تم بثها خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "لديكم القدرة على مساعدتنا في الحصول على العدالة".

ومن جانبها، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أنّ مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد "عمل وحشي" يعكس "عنصرية بنيوية".

وقالت خلال جلسة حول العنصرية وعنف الشرطة، دعت إليها دول إفريقية في أعقاب مقتل فلويد على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة: "إنّه عمل وحشي غير مبرر يعكس العنصرية البنيوية التي تؤثر على ملايين الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية". واعتبرت أنّ أعمال العنف العنصرية هي "من مخلفات تجارة الرفيق والاستعمار"، مبدية تأييدها لمنح "تعويضات بطرق عدة".

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