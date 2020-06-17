واشنطن تفرض عقوبات على بشار الأسد وزوجته

المصدر: واشنطن - أ ف ب

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالدولة السورية، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق في إطار ما يعرف بـ"قانون قيصر".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان: "نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين تتوقف الحرب غير المبررة ضد الشعب السوري"، بحسب قوله.

ووصف العقوبات بأنها "بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان الأسد من العائدات والدعم".

وجاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ..

وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصا أو كيانا، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية.

وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة.

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