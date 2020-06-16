الصحة العالمية تعلق على "تسبب السلمون في تفشي كورونا الجديد في الصين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علق مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، على إرجاع الزيادة غير المتوقعة في إصابات كورونا بالعاصمة الصينية بكين، إلى واردات من السلمون أو تعبئته.

وقال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية،امس الاثنين، إن أسباب ظهور سلسلة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين غير مؤكد.

ووصف المسؤولون في المنظمة الادعاء بأن واردات من سمك السلمون أو تعبئته ربما تكون السبب في ذلك بأنه مجرد ”افتراض“.

ووضعت عدة مناطق في العاصمة الصينية نقاط تفتيش أمنية وأغلقت المدارس وأمرت بإجراء اختبارات للمواطنين للكشف عن فيروس كورونا اليوم الإثنين، بعد زيادة غير متوقعة في حالات الإصابة المرتبطة بأكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في آسيا.

وذكرت صحف حكومية أنه تم اكتشاف الفيروس في أدوات تقطيع السلمون المستورد في شينفادي في بكين وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الجائحة في الصين.

وقال مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية، إنه يتحفظ في القول بضرورة اختبار عمليات التعبئة نتيجة للإصابات الجديدة.

وتمثل تصريحات رايان تكرارا لتصريحات أدلى بها خبراء في وقت سابق اليوم الإثنين، قالوا إن من غير المرجح أن يحمل السمك نفسه المرض، وإن أي صلة بالسلمون ربما يكون نتيجة تلوث تم نقله.

وأعلن رايان أن منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب هذا التفشي الذي يثير القلق في ضوء ظهوره في مدينة كبيرة مثل بكين، كما أنها على اتصال وثيق بالسلطات الصينية مع سعيها للسيطرة عليه.

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