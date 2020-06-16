تونس تعلن الانتصار على «كورونا» وتستعد لفتح حدودها

المصدر: تونس - وكالات

قال رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، إن بلاده «انتصرت على فيروس كورونا»، ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عنه القول إن «تونس خرجت من هذه المحنة بأخف الأضرار، وبنتائج مهمة جداً على المستوى الصحي».

وأوضح رئيس الوزراء التونسي، في حوار مع قناة «التاسعة» التلفزيونية المحلية، أن «الدولة التونسية بأجهزتها وبإمكاناتها حقّقت نتائج إيجابية في مواجهة الوباء». وأعلن الفخفاخ استعداد بلاده لإعادة فتح الحدود اعتباراً من 27 يونيو الجاري، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهاء حظر التجوال المفروض في البلاد في إطار الإجراءات الاحترازية.

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