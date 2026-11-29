بدأ تطبيق «واتساب» إتاحة خاصية جديدة تمنح مستخدميه إمكانية كتابة الرسائل مسبقاً وتحديد موعد لإرسالها تلقائياً، دون الحاجة إلى فتح التطبيق أو تشغيل الهاتف عند حلول الوقت المحدد.

ووفقاً لموقع «تك كرانش» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، بدأ التطبيق المملوك لشركة «ميتا» طرح الميزة تدريجياً للمستخدمين حول العالم، على الهواتف العاملة بنظامي «أندرويد» و«آي أو إس»، بعد سنوات من المطالبات بإضافتها.

وتتيح الخاصية جدولة الرسائل قبل موعد إرسالها بفترة تتراوح بين 10 دقائق و14 يوماً، سواء في المحادثات الخاصة أو المجموعات، مع دعم الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو.

ولاستخدام الميزة، يكفي كتابة الرسالة والضغط مطولاً على زر الإرسال، ثم اختيار التاريخ والتوقيت المطلوبين، ليتولى التطبيق إرسالها تلقائياً عند حلول الموعد.

وتتميز الخدمة بإمكانية إرسال الرسائل حتى عندما يكون هاتف المستخدم مغلقاً أو خارج نطاق تغطية الشبكة، ما يلغي الحاجة إلى إبقاء الجهاز متصلاً بالإنترنت وقت الإرسال.

كما يستطيع المستخدم مراجعة الرسائل التي سبق جدولتها وحذف أي منها قبل إرسالها، بينما لم تتضح بعد إمكانية تعديل محتواها أو تغيير موعد إرسالها بعد حفظ الجدولة.

ومن المنتظر أن تسهّل الخاصية التواصل بين الأشخاص الموجودين في مناطق زمنية مختلفة، إلى جانب إرسال التهاني والتذكيرات في مواعيدها، دون الحاجة إلى متابعة الهاتف باستمرار.

وتمتد استخداماتها إلى بيئة العمل، إذ يمكن الاستفادة منها في تنظيم الرسائل الموجهة إلى فرق العمل، وإرسال المستجدات في أوقات محددة، فضلاً عن مساعدة الشركات في التخطيط المسبق للتواصل مع عملائها.

وبهذه الخطوة، ينضم «واتساب» إلى تطبيقات مراسلة منافسة، أبرزها «تيليغرام» و«سيغنال»، التي سبقت إلى توفير جدولة الرسائل، ليضيف واحدة من الخصائص التي طال انتظارها ضمن خدماته الأساسية.