وفيات "كورونا" في إيطاليا تنخفض لأدنى مستوى منذ 2 مارس

المصدر: روما - رويترز

ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد وفيات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ارتفع 26 حالة فقط اليوم الاثنين، مقابل 44 أمس الأحد، وذلك في أدنى معدل يومي منذ الثاني من مارس الماضي.

وانخفضت أيضا حالات الإصابة الجديدة بصورة طفيفة إلى 303 اليوم الاثنين من 338 أمس الأحد.

وأفادت الوكالة بأن مجمل الوفيات منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير الماضي يبلغ حاليا 34371، في رابع أعلى معدل عالمي بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 237290، في المرتبة السابعة عالميا.

وانخفض عدد الأشخاص المسجلين كحاملين للمرض إلى 25909 من 26274 في اليوم السابق.

ويوجد 207 أشخاص في الرعاية المركزة اليوم الاثنين انخفاضا من 209 أمس الأحد، في استمرار لانخفاض متواصل منذ فترة طويلة.

وقالت الوكالة إن عدد من خضعوا لفحوص كورونا بلغ 2.864 مليون شخص حتى اليوم الاثنين مقابل 2.847 أمس الأحد، وذلك من بين سكان إيطاليا البالغ عددهم زهاء 60 مليون نسمة.

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