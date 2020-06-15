"كورونا" يعود إلى الصين.. تأكيد 100 إصابة في بكين

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنه تم إحصاء أكثر من مئة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بكين منذ ظهر الوباء مجددا في العاصمة الصينية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "الأسبوع الفائت، تحدثت الصين عن بؤرة جديدة في بكين، بعد أكثر من خمسين يوما لم تسجل خلالها أي حالة في هذه المدينة. تم الآن تأكيد أكثر من مئة إصابة. ثمة تحقيق يتناول مصدر الوباء ومدى اتساعه".

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