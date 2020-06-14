بولتون ينشر كتابه قريباً.. ويتهم ترامب بارتكاب «تجاوزات»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

في تحدٍّ للبيت الأبيض، ينشر المستشار السابق للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، خلال أيام، كتاباً يتهم فيه ترامب بارتكاب تجاوزات تتعدى قضية أوكرانيا، ويؤكد أن كل سياسته الخارجية دوافعها سياسية داخلية، كما قالت دار النشر.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع العام الجاري، بولتون من نشر الكتاب طالما أنه موجود في البيت الأبيض، بينما أكد محامو الرئيس أن أجزاء كبيرة من المعلومات الواردة في كتاب المذكرات «سرية»، لكن دار النشر «سايمن آند شوستر» قالت إنها ستنشر الكتاب الذي يحمل عنوان «ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار» (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض)، في 23 يونيو الجاري.

وقالت الدار، في بيان وزع على الصحافيين، في إطار حملتها للترويج للكتاب: «هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه».

وحسب البيان، يقول بولتون في الكتاب: «أشعر بأنني تحت ضغط كبير يتمثل في ضرورة ذكر قرار واحد مهم اتخذه ترامب خلال فترة عملي، لم يكن مدفوعاً بحسابات إعادة انتخابه».

وأوضحت دار النشر أن بولتون يوثق في الكتاب مخالفات ارتكبها ترامب تتعدى الضغوط التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وأدت إلى اتهامه من قبل الديمقراطيين ومحاكمته في الكونغرس.

وأضافت أن بولتون يقول إن «مجلس النواب ارتكب أخطاء في ممارسة إجراءات العزل، عبر حصر الاتهام بشكل ضيق في أوكرانيا، بينما كانت تجاوزات ترامب الشبيهة بما فعله مع أوكرانيا موجودة على نطاق سياسته الخارجية بالكامل».

وقال البيان إن بولتون يتحدث في مذكراته عن «عملية اتخاذ القرار من قبل ترامب غير المتجانسة والمشتتة»، ويحيي الكتاب التساؤلات عن سبب امتناع بولتون عن الإدلاء بإفادته خلال محاكمة ترامب، إن كان يعتقد أن الرئيس الأميركي ارتكب تجاوزات خطيرة، واختياره كتاباً وبيعه بدلاً من ذلك. وبولتون (71 عاماً) سياسي مثير للجدل في واشنطن منذ فترة طويلة. وقد تجاوز الرئيس السابق، جورج بوش الابن، الكونغرس لتعيينه سفيراً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وكان صانع السياسات الجمهوري المحافظ المتشدد استقال من منصبه، في سبتمبر الماضي، بعد خلافات مع ترامب، خصوصاً حول كوريا الشمالية وحركة «طالبان» في أفغانستان، ومنذ مغادرته البيت الأبيض امتنع بولتون عن الإدلاء بتصريحات علنية، لكن تسريبات من كتابه عكّرت سير محاكمة ترامب.

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