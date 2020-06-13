إصابات «كورونا» تتجاوز 1.5 مليون في أميركا اللاتينية وتهدد القارة بأزمة غذائية

المصدر: عواصم ■وكالات

سُجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية التي باتت مهددة بأزمة غذائية، حيث سجلت في أميركا اللاتينية والكاريبي التي باتت البؤرة الجديدة للوباء، أكثر من 73 ألف وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل، في وقت يرى خبراء خطورة قد توجب العودة لإجراءات العزل إذا حدثت موجة ثانية.

وتفصيلاً، تخطت أكبر دولة في أميركا اللاتينية التي تعد 212 مليون نسمة، عتبة الـ40 ألف وفاة و800 ألف حالة مؤكدة. ورغم سرعة تفشي الوباء أعادت المراكز التجارية فتح أبوابها في ساو باولو وريو دي جينيرو.

والبرازيل ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وحذرت الأمينة العامة للجنة الاقتصادية لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي اليسيا بارسينا من «أن الوباء قد يعيدنا 13 سنة إلى الوراء» في أميركا اللاتينية. وأضافت «علينا أن نرى كيف نتفادى تحول الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية».

وحذرت الأمم المتحدة من أن ملايين الأولاد الإضافيين قد يضطرون إلى العمل في العالم إذا اضطرت الأسر إلى استخدام الوسائل كافة لتأمين لقمة العيش.

وأوضحت المديرة العامة لليونيسف هنريتا فوري، في بيان «في أوقات الأزمة عمالة الأطفال تصبح آلية تأقلم للعديد من الأسر». وتابعت «عندما يزداد الفقر وتقفل المدارس وتتراجع الخدمات الاجتماعية يجد عدد أكبر من الأولاد أنفسهم مرغمين على العمل».

وإضافة إلى أميركا اللاتينية يتفشى الوباء بسرعة أيضاً في افريقيا.

وأعلنت، أمس، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة لإفريقيا ماتشيديسو مويتي: «استلزم 98 يوماً لتخطي عتبة الـ100 ألف حالة، و18 فقط لتجاوز الـ200 ألف إصابة»، المسجلة اعتباراً من الثلاثاء.

وأضافت «حتى وإن كانت هذه الحالات في افريقيا تمثل أقل من 3% من الإصابات في العالم فمن الواضح أن وتيرة تفشي الوباء تتسارع» في القارة الافريقية.

وفي أوروبا، حيث يتراجع عدد المرضى الذين ينقلون إلى المستشفيات والوفيات، دعت بروكسل إلى رفع كل القيود على السفر داخل حدود الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن اعتباراً من 15 يونيو، وإعادة فتح حدود الاتحاد الخارجية أمام المسافرين من دول البلقان الغربية اعتباراً من الأول من يوليو.

وأيدت المفوضية الأوروبية إعادة فتح حدود الاتحاد الخارجية وفضاء شنغن بعد 30 يونيو (جزئياً وتدريجياً)، لكن القرار النهائي حول الحدود يعود للدول.

ويتواصل رفع العزل في القارة العجوز، ففي إسبانيا التي سجلت أكثر من 27 ألف وفاة، استؤنفت مباريات دوري كرة القدم أول من أمس بعد توقف لثلاثة أشهر.

وعلى المستوى العالمي، توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يبلغ الركود الاقتصادي نسبة 6% على الأقل.

وفي السباق لتطوير لقاح الذي تشارك فيه جامعات ومختبرات في العالم أجمع تتواصل الخطوات الكبرى. وأعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية توقيع اتفاق مع مختبر «سينوفاك بايوتك» الصيني لتطوير لقاح سيختبر على 9000 متطوع اعتباراً من يوليو. يأتي ذلك في وقت أشار خبراء بمجال الصحة في الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى احتمال حدوث موجة ثانية من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 على نحو يستلزم إعادة فرض إجراءات العزل العام في أوروبا، وقالوا إن هذا الاحتمال من متوسط إلى مرتفع ويتوقف على التدرج في تخفيف القيود وعلى مدى التزام الناس بها.

كما توقع تقييم للجائحة أجراه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها زيادة متوسطة في معدلات العدوى في الأسابيع المقبلة، وإن أشار إلى أن انتقال العدوى تجاوز ذروته في معظم البلدان الأوروبية.

وقالت مديرة المركز أندريا آمون، في بيان مرفق مع التقييم «الجائحة لم تنته بعد». وأضافت أنه على الرغم من تناقص حالات العدوى بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا، فإن بذل الجهد لايزال مطلوباً للحد من انتشار المرض.

وتابعت «من المهم الالتزام بالتوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على معايير مرتفعة للصحة العامة. مساهمة كل فرد لها أهمية».

ويراقب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومقره استوكهولم الأمراض والصحة العامة في الاتحاد الأوروبي ويقدم توصياته في هذا الشأن.

وخلص تقييمه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي فرضتها العديد من الحكومات قللت من انتقال المرض.

أيدت المفوضية الأوروبية إعادة فتح حدود الاتحاد الخارجية وفضاء شنغن بعد 30 يونيو (جزئياً وتدريجياً).

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