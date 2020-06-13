زيادة قياسية في إصابات كورونا تثير المخاوف من عودة قيود الحظر بالهند

المصدر: نيودلهي ■رويترز

سجلت الهند زيادة يومية قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، حيث فاقت عدد الإصابات في بريطانيا وأصبحت الآن رابع أكثر الدول تضرراً من الفيروس في العالم، فيما يزيد احتمالات إعادة فرض إجراءات العزل العام بعد أيام فقط من رفعها.

وبدافع من الحرص على إنعاش الاقتصاد إثر نحو 70 يوماً من العزل العام، أعادت الحكومة هذا الأسبوع تشغيل معظم وسائل النقل العام وفتحت المكاتب ومراكز التسوق، على الرغم من إشارة مسؤولي الصحة إلى أنه لايزال أمام البلاد أسابيع قبل أن يتسطح منحنى الإصابات. وذكرت وزارة الصحة، أمس، أن عدد الحالات زاد بواقع 10956 حالة عن اليوم السابق مع زيادة الاصابات الجديدة في مدن دلهي ومومباي وتشيناي. وقال الدكتور ف.ك.بول رئيس فريق العمل الحكومي للتصدي للجائحة، إنه لا تظهر أي إشارة في الأفق تدل على نهاية سريعة للأزمة. وقال في مؤتمر صحافي «سكان البلاد لايزالون معرضين للخطر، وهذا الفيروس موجود. لقد احتويناه، لكن المعركة ستستمر لأشهر». وبحسب إحصاءات «رويترز»، رفعت الإصابات الجديدة العدد الإجمالي في الهند إلى 297535.

وبلغت الوفيات 8498، وهو رقم صغير بالنسبة لسكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. وأمر رئيس المسجد الجامع في دلهي، وهو أحد أكبر مساجد البلاد، بوقف صلاة الجماعة حتى نهاية الشهر.

لا تظهر أي إشارة في الأفق تدل على نهاية سريعة للأزمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news