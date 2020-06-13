حملة ترامب تخلي مسؤوليتها عن إصابة المشاركين في تجمّع لإعادة انتخابه بـ «كورونا»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أصدرت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بيان إخلاء مسؤولية غير عادي يوم الخميس، أبلغت فيه مؤيديها بأنها لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، خلال تجمّع قادم لإعادة انتخاب ترامب.

وجاء في بيان على صفحة الاشتراك بتجمع في تولسا بولاية أوكلاهوما: «بحضورك التجمع، فإنك وأي ضيف يتحمل طواعية جميع المخاطر المتعلقة بالتعرض للإصابة بمرض (كوفيد-19)».

وذكر البيان أن الحضور يوافقون على أن الحملة أو البائعين المرتبطين بالحدث غير «مسؤولين عن أي مرض أو إصابة».

ويتناقض بيان الحملة مع الرئيس الأميركي، الذي بدا أنه قلل من مخاوف الصحة العامة بشأن الفيروس، وشجع الأميركيين على العودة إلى أنماط الحياة قبل الوباء.

ويعتبر تجمع أوكلاهوما، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، أول حدث عام يرتبط بحملة انتخابية منذ أن أوقف تفشي فيروس كورونا التجمعات السياسية الكبيرة في مارس الماضي.

وأثار موعد التجمع في 19 يونيو، وهو تاريخ احتفال العديد من الأميركيين بإنهاء العبودية، غضباً بين منتقدي ترامب، الذين يقولون إن التوقيت والموقع إهانة لذكرى جورج فلويد.

وكانت مجموعة من الهمجيين البيض قد ذبحوا مئات الأميركيين من أصول إفريقية في تولسا خلال أعمال الشغب التي وقعت عام 1921. ويأتي هذا الإعلان مع إعادة فتح البلاد بعد أشهر من إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، لكن مسؤولي الصحة العامة عارضوا التجمعات الكبيرة مثل الأحداث الرياضية أو الحفلات الموسيقية، خصوصاً التجمعات الداخلية حيث من المحتمل أن يكون خطر الإصابة مرتفعاً.

ويشهد العديد من المناطق في الولايات المتحدة تصاعداً في عدد الإصابات بالعدوى في ظل تخفيف القيود وتجمع الناس، وغالباً ما يجري انتهاك إرشادات التباعد الاجتماعي.

وقال مسؤول حزبي، أول من أمس، إن خطاب ترامب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري - حيث سيقبل رسمياً ترشيح الحزب للرئاسة - سينتقل إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا عوضاً عن نورث كارولينا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعرب ترامب عن غضبه من القيود المتعلقة بالصحة العامة المفروضة في ولاية نورث كارولينا، حيث ستتسبب في محدودية الحضور في الحدث الذي يستغرق أياماً عدة.

وقالت رونا مكدانيل، رئيسة الحزب الجمهوري في تغريدة: «فلوريدا ليست مسقط رأسه فقط، بل حاسمة لتحقيق النصر». وفي بيان منفصل، قالت إن الحزب «سيحتفل» بترشيح ترامب رسمياً في فلوريدا بينما ستتم «الأعمال الرسمية» في تشارلوت بولاية نورث كارولينا.

ويصرّ ترامب على إلقاء كلمته أمام ساحة مكتظة بالمناصرين.

وقالت مكدانيل إن الحدث في أغسطس سيُقام في ساحة «فيستار التذكارية للمحاربين»، التي تستوعب ما يصل إلى 15 ألف شخص.

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