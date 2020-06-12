مصر تمدّد حظر التجوال الليلي وتدرس فتح دور العبادة أول يوليو

المصدر: عواصم ■وكالات

قررت الحكومة المصرية، أمس، استمرار تطبيق حظر التجوال الليلي لمدة أسبوعين آخرين، اعتباراً من بعد غد، كما قررت دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو مبدئياً.

وفيما أعلنت الكويت أن الفحص الطبي أثبت إصابة 268 نزيلاً بالسجن المركزي بفيروس «كورونا»، قررت سلطنة عمان إغلاق ولاية الدقم ابتداء من غد وحتى الثالث من يوليو المقبل، ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا».

وفي التفاصيل، أعلن وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، في مؤتمر صحافي، أمس، تمديد حظر التجوال الليلي في مصر لمدة أسبوعين آخرين، في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير، بعد اجتماع عقدته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن حظر التجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحاً بشكل يومي، وأوضح أن هذا القرار يبدأ العمل به اعتباراً من بعد غد.

وقررت اللجنة العليا المصرية لإدارة أزمة فيروس كورونا، كذلك، وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الثامنة مساء يومياً، ومد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة، لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساء بدلاً من الخامسة مساء طوال الفترة نفسها، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال هيكل إن الحكومة «وضعت خططها لإعادة فتح الأنشطة بالبلاد تدريجياً في ضوء تطورات الموقف الطبي».

وأكد الوزير المصري بدء «السياحة والطيران إلى المحافظات الساحلية الأقل إصابة بـ(كورونا) اعتباراً من أول من يوليو».

كما أشار إلى دراسة إعادة فتح دور العبادة في المحافظات أقل إصابة اعتباراً من أول يوليو، «وطبقاً لتطورات الموقف الصحي، ووفقاً لمدى حرص المواطنين والتزامهم باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولاً بأول».

غير أن الحكومة ستُبقي على إغلاق «المتنزهات والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الجاري».

وقد سجلت وزارة الصحة المصرية، حتى الآن، 1342 وفاة بين أكثر من 38 ألف إصابة بوباء «كوفيد-19».

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض «كوفيد-19»، الناجم عن الإصابة بالفيروس، إلى 279 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عبدالله السند، في مؤتمر صحافي، أمس، إنه تم تسجيل 609 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 34 ألفاً و432 حالة، ولفت إلى أن 184 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق أمس، أن 849 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 24 ألفاً و137.

من جهة ثانية، أعلنت الكويت، أمس، أن الفحص الطبي أثبت إصابة 268 نزيلاً بالسجن المركزي بفيروس «كورونا»، شفي 225 منهم، بينما يستمر الباقون داخل العزل «تحت المتابعة وفي طور الشفاء».

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تسجيل إصابات بمرض «كوفيد-19»، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بين السجناء في الكويت.

وفي مسقط، أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان، أحمد بن محمد السعيدي، إغلاق ولاية الدقم ابتداء من غد وحتى الثالث من يوليو المقبل، ضمن إجراءات مواجهة فيروس «كورونا».

وقال السعيدي، خلال مؤتمر صحافي للجنة العليا لمواجهة كورونا، إنه تمت إضافة ولاية الدقم ضمن المناطق السياحية التي تم إغلاقها.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 89 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1067 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19 ألفاً و954 حالة.

وفي الرياض، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 857 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 3733 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 116 ألفاً و21 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 2065 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفاً و19.

- سلطنة عمان تغلق ولاية الدقم حتى الثالث من يوليو، وتسجل 1067 إصابة جديدة بالفيروس.

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