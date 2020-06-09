وزارة الصحة العراقية تحذّر من «انفجار وبائي»

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أبدى مسؤول عراقي قلقه من تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده، ووصف الأمر بأنه «انفجار وبائي خطير».

وقال وكيل وزارة الصحة العراقية، حازم الجميلي، في تصريحات صحافية، أمس، إن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ1000 إصابة باليوم أمر مقلق جداً، لافتاً إلى أن نسبة الإصابة في بغداد من إجمالي عدد الإصابات في البلاد تراوح حالياً ما بين 50 و60% بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر، وضعف تصدي الأجهزة الأمنية للخروقات التي نجمت عن عدم تفاعل غالبية المواطنين مع حملات التوعية. ورأى أن بلاده بحاجة إلى قرارات قوية وفاعلة تفرض ارتداء الكمامات والقفازات في الشوارع والدوائر الحكومية، والالتزام الحرفي بإجراءات الوقاية الصحية. وسجّل العراق، أول من أمس، 28 حالة وفاة و1268 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ما رفع الإجمالي إلى 346 حالة وفاة، والإصابات إلى 12 ألفاً و366 حالة.

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