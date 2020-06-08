بعد مرور 6 أشهر على "كورونا".. ماذا قالت منظمة الصحة العالمية؟

المصدر: جنيف - أ ف ب

حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم اليوم الاثنين على مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أميركا الوسطى.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة صحافية عبر الإنترنت: "بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها في مكافحة الفيروس".

وقال كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان إن وتيرة العدوى في دول أمريكا الوسطى لا تزال في تصاعد.

وأضاف: "أعتقد أن هذا وقت مثير للقلق الشديد"، داعيا إلى قيادة حكومية قوية ودعم دولي للمنطقة.

وقالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بالمنظمة أثناء الإفادة الصحافية إن اتباع "منهجية شاملة" أمر ضروري في أميركا الجنوبية.

وقال رايان إن هناك حاجة الآن إلى التركيز على منع حدوث ذروة ثانية من إصابات كوفيد-19، المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا الذي أصاب ما يزيد على سبعة ملايين شخص وأودى بحياة ما يزيد على 400000.

وقالت فان كيرخوف: "لم نقترب بعد من نهاية هذا الوباء".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news