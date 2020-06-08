السعودية.. عدد المتعافين من "كورونا" يقترب من 75 ألفاً

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 105283 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 30013 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1632 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي ان عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1707 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 74524 حالة، أي يقترب من 75 ألف حالة، فيما سجل عدد 34 وفاة جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 746 حالة.

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