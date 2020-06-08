الاستقطاب السياسي أجّج أعمال العنف في المدن الأميركية

المصدر: ترجمة: مكي معمري «الإكونومست»

حرارة الصيف لها طريقتها في تنشيط مشاعرنا السياسية، فقد بدأت الثورتان الأميركية والفرنسية مع تلامس الهواء الحار لجلود الجنود، في يونيو ويوليو. وفي عام 1967 اندلع «صيف حار طويل» من العنف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث ثار المحتجون ضد وحشية الشرطة والظلم العنصري، واشتبكوا مع الشرطة والحرس الوطني في معظم المدن الكبرى. وشهد الصيف التالي احتجاجات مماثلة، ومثل الظروف الراهنة، كانت الانتخابات الرئاسية شديدة التنافس. وتتشابه الاضطرابات الحالية في أميركا، في نواح كثيرة، مع أعمال الشغب في القرن الـ20، إذ يعبّر الشباب والأقليات عن المظالم، بشأن عدم المساواة العرقية والعلاقة مع حكومتهم. لكنّ هناك تطورين أخيرين يعملان على تفاقم التوترات بين المتظاهرين ومعارضيهم، وتقليل فرصة أن تجد الحكومة حلاً: الاستقطاب السياسي والغضب الحزبي.

إن اضطراب عام 1968 هو أوضح مثال يشبه الاضطرابات الحالية، وقدم الحزب الجمهوري ريتشارد نيكسون ونائبه سبيرو أغنيو، ليكونا مرشحَي «القانون والنظام»، وتعهدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف، وفرض عقوبات على المشاغبين. وكانت انتخابات ذلك العام حافزاً رئيساً، لزواج بين العرق والسياسة في أميركا، ربما ساعدت استراتيجيات نيكسون وأغنيو الانتخابية، على الاستفادة من غضب وقلق العديد من الناخبين البيض. وفي مقال بحثي جديد عن المنافسة، وجد عمر واسو، وهو عالم سياسي في جامعة برينستون، أن تلك الاحتجاجات «من المحتمل أن تكون قد تسببت في تحول بنسبة تراوح بين 1.5 و7.9% من البيض تجاه الحزب الجمهوري». ومنذ ذلك الحين، أصبح وصف الاحتجاجات بالعنف العنصري، والوعد بـ«قمعها» حجر الزاوية في الدليل الانتخابي للحزب الجمهوري.

تسييس جمهوري

واستمر التسييس الجمهوري للاحتجاجات حتى الآن. وارتبط صعود دونالد ترامب، في عام 2016، بحملته المستمرة ضد الهجرة عبر الحدود الجنوبية، لكن ربما تكون أعمال شغب فيرغسون وبالتيمور، منتصف عام 2010، في الجزء الخلفي من أذهان مؤيديه. وليس من التعميم العشوائي أن نقول إن الجمهوريين يعتمدون على البيض، بينما يعتمد الديمقراطيون على غير البيض، في نجاحاتهم الانتخابية. ووفقاً لدراسة نشرها مركز «بيو» للأبحاث، في الثاني من يونيو، فإن 81% من الناخبين الجمهوريين من البيض، في حين أن 59% فقط من الديمقراطيين هم من العرق الأبيض. وعندما خُيّر الأميركيون الأفارقة بين جو بايدن وترامب، رجحت الكفة لمصلحة المرشح الديمقراطي بنسبة 90%، وفقاً لآخر البيانات.

العدالة العرقية

إن البياض المتزايد للحزب الجمهوري، على مر السنين، جعله أقل قابلية للتقدم في تحقيق العدالة العرقية. وعلى الرغم من أن الناخبين البيض يتفقون عموماً مع شكاوى الأميركيين الأفارقة، بشأن وحشية الشرطة، إلا أنهم يركزون على العنف والنهب في الاحتجاجات، التي تحدث، بدلاً من التركيز على السياق الاجتماعي الأوسع. وتباينت آراء أغلب البيض والجمهوريين، في الاستطلاع، حول سبب وفاة جورج فلويد، على سبيل المثال، لكن معظمهم قالوا إن الاحتجاجات كانت نتيجة «تحيز أميركي أسود طويل الأمد ضد الشرطة» وليس «رغبة حقيقية في محاسبة عناصر الشرطة».

من ناحية أخرى، تحرك الديمقراطيون البيض إلى اليسار، بشأن القضايا العرقية، كنتيجة للاستقطاب السياسي و«الفرز الحزبي»، وبينما تبنت النخب الديمقراطية أفكار النشطاء الأميركيين الأفارقة، كذلك فعل البيض الليبراليون الذين بقوا في الحزب. وقد أدى ذلك أيضاً إلى تغيير صورة المحتج العادي. وينضم إلى الأميركيين السود، الذين يحتجون على عنف الشرطة، البيض واللاتينيون، والصغار والكبار، وقد أصبح التظاهر ضد وحشية الشرطة سياسياً وأيديولوجياً، وليس فقط عنصرياً.

الغضب الكبير

على مدى الـ60 سنة الماضية، لم يتوسع الخلاف بين الأحزاب السياسية الأميركية، من الناحية العرقية فقط، بل أصبحت أيضاً أكثر غضباً من بعضها بعضاً. وفي كتاب «الغضب الأميركي»، الذي سيصدر مستقبلاً حول هذا الموضوع، يرى عالم السياسة في جامعة إنديانا، ستيفن ويبستر، أن تصنيفات الأميركيين للحزب المعارض انخفضت بنسبة 40% تقريباً، منذ عام 1960، من متوسط 50 إلى 30، من أصل 100، ويرى ويبستر أن هناك تعبيراً عن السلبية تجاه الجانب الآخر.

ويفترض أن وسائل الإعلام والقادة السياسيين قد حرّضوا الناخبين لاعتبار الجانب الآخر تهديداً أساسياً لهم، وكمجموعة يجب أن يكنّوا لها الكراهية عوضاً عن العمل معها.

وبشكل حاسم، يرى ويبستر أن الحزبين لهما نصيب عادل من الناخبين الغاضبين، ويوجد البعض في زوايا سيئة رغم المطالبات الصحيحة، من أجل «القانون والنظام»؛ وينخرطون في أعمال الشغب والنهب، ويعتقد الخبير الأميركي أن هذا الغضب يشكل تهديداً أساسياً للحكومة الأميركية؛ ويقول إنه عندما يتحول الناس من الغضب العاطفي (على سبيل المثال، رداً على إطلاق الشرطة للنار) إلى كونهم معتادين (على سبيل المثال، التظاهر بشكل عنيف ضد الدولة بشكل روتيني)»، موضحاً انهم يفقدون الثقة بالحكومة الوطنية، ويفقدون التزامهم بالمعايير الديمقراطية والقيم، ويضعف لديهم التزامهم بحقوق الأقليات.

استراتيجية سياسية

واختصاراً، فإن الغضب العنصري الذي استغله كل من نيكسون وترامب، ليس مجرد أداة سياسية، لكنه أيضاً يضرّ بالبلاد. وكذلك غضب بعض الديمقراطيين تجاه الشرطة. ويقول ويبستر إن رسملة الجمهوريين لغضب البيض هي استراتيجية سياسية طويلة الأمد، «لكن هذه المرة قد نجد أيضاً تلاعباً بالمتظاهرين من جانب اليسار»، ومن المرجح أن تخبر النخبة الديمقراطية أنصارها بأنهم يجب أن يغضبوا من وحشية الشرطة، ويجب أن يكونوا غاضبين من العنصرية النظامية، وأنهم يجب أن يكونوا غاضبين من الرئيس.. لماذا؟

ويقول ويبستر: «لأن الناخب الغاضب هو ناخب مخلص»، ووُجد أن ما بين 30 و40% من الناخبين الغاضبين، في بعض أو كل الوقت، يطلق عليهم «الحزبيين السلبيين» أولئك الذين ينظرون إلى الطرف الآخر على أنه تهديد للبلاد، ولا يستحقون أصواتهم.

العودة للقديم

لقد كانت الانتخابات الرئاسية، هذا العام، خالية من سياسات العرق الغاضبة، لقد قام الرئيس بحملة (وتغريد) أكثر بكثير حول الاشتراكية، والقيود المفروضة على الحركة بسبب الفيروس التاجي، والآن قد يعود ترامب إلى سياسة الانقسام العنصري نفسها التي خدمته في المرة الأخيرة. وتحدث في حديقة الورود بالبيت الأبيض، في الأول من يونيو، ووصف المتظاهرين بـ«البلطجية» و«المجرمين» و«اللصوص»، وتعهد «بعقوبات جنائية شديدة وعقوبات طويلة في السجن». وكانت هذه اللغة بمثابة رمز مشفر موجّه لبعض الناخبين البيض، الذين يقف معهم الجمهوريون ضد «الغوغاء العنيفين» من الأميركيين الأفارقة، الذين يهددون سلامتهم، وليس هناك شك في أن الحملة ستصبح عنصرية.

وفقاً لدراسة نشرها مركز «بيو» للأبحاث، فإن 81% من الناخبين الجمهوريين من البيض، و59% فقط من الديمقراطيين، هم من العرق الأبيض. وعندما خُيّر الأميركيون الأفارقة بين جو بايدن وترامب، رجحت الكفة لمصلحة المرشح الديمقراطي بنسبة 90%.

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