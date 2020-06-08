أول إصابة محلية في الصين منذ أسبوعين

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس، تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها أول حالة إصابة محلية. ووفقاً للسلطات فإن هذه الحالة تعتبر أول حالة إصابة غير قادمة من الخارج خلال أسبوعين، وكانت لشخص مصاب في جزيرة هاينان قبالة الساحل الجنوبي. وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إن هناك أيضاً خمس حالات وافدة خلال فترة الـ24 ساعة السابقة، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 83 ألفاً و36 شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات الرسمية حتى الآن في الصين 4634 وفاة.

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