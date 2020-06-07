وفيات «كورونا» في العالم تتخطى حاجز 400 ألف

المصدر: باريس - أ. ف. ب

اودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 400 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وهو عدد تضاعف في شهر ونصف شهر، وفق تعداد اليوم الأحد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

وأحصيت 400 ألف و52 وفاة من ستة ملايين و929 ألفا و960 إصابة معلنة في العالم، نحو نصفها في أوروبا (183 ألفا و428 وفاة).

ومع 109 آلاف و802 وفاة من مليون و920 ألفا و62 إصابة مؤكدة، فإن الولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات.

وتلي أميركا في الإحصائية، المملكة المتحدة (40 ألفا و542 وفاة من 286 ألفا و194 إصابة) والبرازيل (35 ألفا و930 وفاة من 672 ألفا و846 إصابة) وإيطاليا (33 ألفا و846 وفاة من 234 ألفا و801 إصابة) وفرنسا (29 ألفا و142 وفاة من 190 ألفا و631 إصابة).

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