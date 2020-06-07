الديمقراطيون يطالبون بإصلاح الشرطة الأميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

تبنت شخصيات سياسية بارزة من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة دعوات وشعارات المتظاهرين، الذين أغضبهم وفاة جورج فلويد، وطالبوا بإصلاحات في جهاز الشرطة مع استمرار التوتر في عدد من المدن الأميركية الكبرى.

وفي واشنطن، حيث تبادلت رئيسة البلدية، موريل باوزر، التصريحات الحادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أسلوب تعامله الغليظ أحياناً مع الاحتجاجات والمسيرات في المدينة، كُتب شعار (بلاك لايفز ماتر) أو «حياة السود مهمة» بأحرف صفراء عملاقة على أرض الشارع المؤدي للبيت الأبيض.

أمّا في منيابوليس، حيث توفي جورج فلويد (46 عاماً) في 25 مايو الماضي بعد أن ضغط شرطي بركبته على عنقه لتسع دقائق تقريباً وهو جاثم على الأرض، أيدت قيادات ديمقراطية في تصويت بالمدينة منع استخدام تقييد المشتبه فيهم باستخدام الركبة أو أوضاع الخنق، لكن الأمر يحتاج إلى موافقة قضائية قبل سريانه.

وقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي أيضاً، إنه سيمنع وكالة تدريب قوات الشرطة في الولاية من تعليم أفرادها طريقة تقييد المشتبه فيهم التي تعتمد على الضغط على الشريان السباتي في الرقبة.

وقال آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، إن على ولايته أن تقود مساعي لإقرار إصلاحات تتضمن إتاحة الاطلاع على سجلات تأديب أفراد الشرطة وحظر وسائل التقييد بالخنق.

ووسط اتهامات في أنحاء البلاد باستخدام الشرطة القوة المفرطة خلال احتجاجات مستمرة منذ 11 يوماً، أمر قاضٍ اتحادي شرطة مدينة دنفر بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات البلاستيكية وأدوات القوة الأخرى «الأقل فتكاً» مثل قنابل الصوت ضد المحتجين في المدينة.

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