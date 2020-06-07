الإمارات تعلن تأييدها لجهود وقف إطلاق النار في ليبيا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلنت دولة الإمارات عن تأييدها للجهود المصرية الخيّرة الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا الشقيقة، والعودة إلى المسار السياسي وثمّنت في هذا الإطار المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحسٍّ عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات مع الجهود كافة التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية كافة.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقناً للدماء، وتمهيداً لبناء دولة المؤسسات، وتفادياً لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.

وأوضحت الوزارة أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشوديْن، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن، أمس، مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحافي بالقاهرة بحضور رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها إلى المحيط الإقليمي والدولي.

وحذّر السيسي من إصرار أي طرف على البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، معلناً اتفاقه مع حفتر وعقيلة صالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وأشار إلى أن المبادرة المطروحة تدعو لوقف إطلاق النار بداية من الغد، وإخراج الميليشيات الأجنبية من ليبيا.

من جانبه، أعلن خليفة حفتر، تأييده لإقامة حوار مجتمعي شامل يسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً دعمه للمبادرة المصرية.

وقال حفتر، خلال المؤتمر الصحافي، إن «تركيا ترعى الإرهاب وتنقل العناصر الإرهابية في المنطقة، مما يعرقل تسوية الأزمة الليبية»، مشدداً على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأضاف أن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه، أن يزيد من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن تركيا تسعى إلى حصار ليبيا ودول المنطقة من خلال اتفاق يستبيح الأراضي الليبية.

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