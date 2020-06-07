مجموعة العشرين تتعهد بـ 21 مليار دولار لمكافحة «كورونا»

المصدر: القاهرة - رويترز

تعهدت دول مجموعة العشرين بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكر بيان للمجموعة في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وقال البيان «إن مجموعة العشرين، والدول المدعوة، قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا، التي نتجت عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم تمويل الصحة العالمية».

وأضاف البيان «سيتم تخصيص هذه الإسهامات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير».

وكانت المجموعة قد دعت، في أبريل، كل الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، للمساعدة في سد فجوة مالية تزيد على ثمانية مليارات دولار لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

وتعهدت السعودية، التي تترأس مجموعة العشرين، حالياً، بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة. وقالت إنها ستخصص 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.

وتوفي ما لا يقل عن 391108 أشخاص على مستوى العالم من مرض «كوفيد-19»، كما أصيب أكثر من 6.68 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد، بعد بدء تفشي الفيروس في مدينة ووهان بالصين بداية ديسمبر الماضي.

السعودية التي تترأس مجموعة العشرين، حالياً، تعهدت بتقديم 500 مليون دولار، لدعم الجهود العالمية لمكافحة «الجائحة».

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