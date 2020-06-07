ماكرون يبحث هاتفياً مع نظيره الصيني سبل مكافحة «كورونا»

المصدر: باريس - د.ب.أ

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، حول مكافحة جائحة «كورونا». وأعلن قصر الإليزيه، أمس، أن ماكرون أعرب خلال محادثة هاتفيه مع الرئيس الصيني، أول من أمس، عن إصراره على رد فعل دولي قوي إزاء الجائحة، مؤكداً أهمية الاقتصاد والدور الرئيس والحتمي لمنظمة الصحة العالمية. وبحسب البيانات، تطرّق «ماكرون» أيضاً خلال محادثاته إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية التضامن مع إفريقيا في الأزمة، والربط بين قضايا الصحة وحماية البيئة.

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