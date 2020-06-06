انفجار سيارة مفخخة في سورية

المصدر: دمشق - د ب أ

أصيب عدد من الأشخاص بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الحسكة الشمالي الغربي في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية(سانا) اليوم عن مصادر محلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية في المكان واحتراق عدة سيارات.

ووفق الوكالة ، انفجرت أمس سيارة مفخخة بالقرب من المستشفى الوطني في مدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وتخضع رأس العين لسيطرة فصائل سورية موالية لتركيا.

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