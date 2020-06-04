السعودية: رقم الحالات النشطة بـ"كورونا" "مقلق" والمتعافين 68965

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 93157 حالة.

وقالت إنه تم تسجيل 806 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة، ليقترب من 70 ألف حالة، وكشفت الوزارة عن تسجيل (32) حالة وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.

وبلغ أعداد الحالات النشطة في المملكة 23 ألفًا و581 منها 1381 حالة حرجة، بزيادة 60 حالة عن أمس، حيث كانت الحالات النشطة أمس 22,444 منها الحالات الحرجة: 1,321 حالة حرجة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، قد أكد أول أمس أن أعداد الحالات النشطة في المملكة بلغ 22 ألفًا و672 منها 1264 حالة حرجة في المملكة، ووصف الرقم بـ"المقلق".

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