إيران تؤكد التفشي السريع للفيروس في البلاد

المصدر: طهران - أ.ف.ب

تتزايد سرعة تفشي وباء كوفيد-19 في إيران، حيث تم تأكيد أكثر من 3000 إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، حسب الأرقام الرسمية الصادرة أمس.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي تسجيل 3134 إصابة جديدة بين ظهر الثلاثاء ومنتصف نهار أمس (بزيادة 17 حالة على اليوم السابق)، ما يرفع إلى 160 ألفاً و696 عدد الإصابات بالفيروس في إيران.

وأضاف جهانبور في مقابلة أجريت عبر الهاتف أن الفيروس أدى إلى وفاة 70 شخصاً إضافيا خلال 24 ساعة، وأن «8012 شخصاً توفوا (من الفيروس) منذ ظهوره» على أراضي الجمهورية الإسلامية.

وإذا كان العدد الرسمي للوفيات اليومية لم يتخط في العموم عتبة الـ100 وفاة طوال الأسابيع القليلة الماضية، فإن عدد الإصابات الجديدة التي أعلنت عنها السلطات بدأ يتخذ اتجاهاً تصاعدياً منذ 2 مايو.

ومع اقتراب الإصابات الجديدة من الرقم القياسي للحالات المسجلة في يوم واحد في إيران، وهو 3186 إصابة في 30 مارس، أعرب وزير الصحة الإيراني سعيد نمقي عن أسفه الثلاثاء لأن «الناس يتصرفون بتهور تام حيال المرض».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إسنا» عنه قوله «إما أنهم يثقون بنا تماماً أو أنهم يعتقدون أن الفيروس قد انتهى، وهذه المعلومة الأخيرة زائفة تماماً».

ويرى بعض الخبراء الأجانب وكذلك العديد من المسؤولين الإيرانيين أن الأرقام الحكومية أقل من الواقع.

وبدأت إيران بتخفيف القيود والتدابير لوقف انتشار الوباء في منتصف أبريل، واستأنفت معظم محافظات البلاد الـ31 معظم أنشطتها.

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