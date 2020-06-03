السعودية: شفاء 68 ألف حالة من فيروس كورونا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الحالات المتعافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، إلى 68 ألفاً و159 حالة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم تسجيل 2171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 30 حالة وفاة، وتسجيل 2369 حالة تعافي جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 91 ألفا و182 حالة، وإجمالي الحالات المتعافية 68 ألفاً و159 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 579 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2171) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2369) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (68,159) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/OAmJOrfY3J — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 3, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news